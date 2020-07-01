Российские легкоатлеты заехали 1 июля на сборы в Новогорск и Кисловодск

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Спортсмены из сборной России по легкой атлетике заехали на базы в Новогорске и Кисловодске для прохождения тренировочных сборов. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

"Ведущие российские легкоатлеты возобновляют централизованную подготовку на федеральных базах в Новогорске и Кисловодске, которая была прервана три месяца назад из-за пандемии. Сегодня спортсмены заезжают на базы, завтра им предстоит пройти тестирование на коронавирус. Те атлеты, которые добрались до баз личным транспортом, смогут приступить к тренировкам сразу после получения отрицательных результатов. Прибывшим на базы поездом или самолетом предстоит пройти повторное тестирование", - сказал ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Как сообщал ранее ТАСС, Новогорск примет 30 легкоатлетов (представителей метаний, прыгунов, многоборцев и спринтеров) и специалистов. В Кисловодске будут готовиться 40 спортсменов (группа выносливости и ходьба) и специалистов. Сборы продлятся до 31 июля.