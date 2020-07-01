{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Барышева: российским конькобежцам не хватает зарубежных сборов и тренировок в среднегорье

В среду конькобежцы начали прибывать в подмосковную Коломну на второй сбор, который продлится до середины июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту организует сборы исходя из ситуации с коронавирусом в стране и мире, но спортсменам не хватает зарубежных тренировочных мероприятий и занятий в условиях среднегорья. Об этом ТАСС в среду сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Первый учебно-тренировочный сбор российские конькобежцы провели на федеральной базе "Ока" в тульском Алексине, он завершился 25 июня. В среду конькобежцы начали прибывать в подмосковную Коломну на второй сбор, который продлится до середины июля.

"Нам, конечно, не хватает зарубежных сборов, все достаточно сложно. К сожалению, нет возможности использовать среднегорную подготовку, в том числе с использованием льда, мы планировали провести ее в немецком Инцелле, - рассказала Барышева. - Также нет возможности тренироваться в среднегорье повыше, это наш традиционный сбор во французских Пиренеях. Но пока будем исходить из того, что позволяет обстановка в России и в мире, пока границы закрыты".

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Врач ФК "Локомотив" заявил, что Гилерме с вероятностью в 90% сыграет против "Сочи"
Голкипер получил травму во вторник в матче с "Крыльями Советов"
Читать полностью