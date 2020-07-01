"Уфа" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

УФА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.
Лучшим игроком встречи признан молдавский полузащитник "Уфы" Кэтэлин Карп. Матч первого круга в Казани также завершился ничейным результатом со счетом 0:0. Команды в восьмой раз сыграли вничью (в четвертый раз со счетом 0:0), трижды победу в очном противостоянии одерживал "Рубин", в активе "Уфы" одна победа. Команды сыграли пятую ничью подряд.
"Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. "Рубин" идет 12-м, имея в активе 27 очков.
В следующем туре подопечные Вадима Евсеева 5 июля примут екатеринбургский "Урал", в тот же день у "Рубина" запланирована домашняя встреча с "Оренбургом". В 24-м туре "Оренбург" должен был принять "Краснодар", однако матч не состоялся из-за карантина у оренбургской команды после выявления шести случаев заражения коронавирусом у футболистов и двух случаев у сотрудников клуба. Позднее "Оренбургу" было засчитано техническое поражение. В 25-м туре "Оренбург" должен был принять "Урал", однако матч был отменен по той же причине.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|24
|17
|5
|2
|50-11
|56
|2
|Локомотив
|25
|14
|6
|5
|36-26
|48
|3
|Краснодар
|23
|12
|8
|3
|39-22
|44
|4
|Ростов
|24
|12
|5
|7
|42-45
|41
|5
|ЦСКА
|25
|11
|7
|7
|32-26
|40
|6
|Уфа
|25
|7
|11
|7
|18-20
|32
|7
|Спартак
|25
|9
|5
|11
|27-27
|32
|8
|Динамо
|23
|8
|7
|8
|20-25
|31
|9
|Арсенал
|24
|8
|4
|12
|28-32
|28
|10
|Урал
|24
|7
|7
|10
|29-44
|28
|11
|Сочи
|24
|7
|7
|10
|37-30
|28
|12
|Рубин
|25
|6
|9
|10
|14-25
|27
|13
|Тамбов
|24
|7
|4
|13
|28-31
|25
|14
|Ахмат
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|15
|Крылья Советов
|25
|6
|5
|14
|26-36
|23
|16
|Оренбург
|24
|6
|5
|13
|26-40
|23