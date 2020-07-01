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Футбол в России

"Уфа" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0
Игроки "Рубина" Хвича Кварацхелия и Пабло Сантос Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Игроки "Рубина" Хвича Кварацхелия и Пабло Сантос
© Донат Сорокин/ТАСС

УФА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

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Лучшим игроком встречи признан молдавский полузащитник "Уфы" Кэтэлин Карп. Матч первого круга в Казани также завершился ничейным результатом со счетом 0:0. Команды в восьмой раз сыграли вничью (в четвертый раз со счетом 0:0), трижды победу в очном противостоянии одерживал "Рубин", в активе "Уфы" одна победа. Команды сыграли пятую ничью подряд.

"Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. "Рубин" идет 12-м, имея в активе 27 очков.

В следующем туре подопечные Вадима Евсеева 5 июля примут екатеринбургский "Урал", в тот же день у "Рубина" запланирована домашняя встреча с "Оренбургом". В 24-м туре "Оренбург" должен был принять "Краснодар", однако матч не состоялся из-за карантина у оренбургской команды после выявления шести случаев заражения коронавирусом у футболистов и двух случаев у сотрудников клуба. Позднее "Оренбургу" было засчитано техническое поражение. В 25-м туре "Оренбург" должен был принять "Урал", однако матч был отменен по той же причине.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит24175250-1156
2Локомотив25146536-2648
3Краснодар23128339-2244
4Ростов24125742-4541
5ЦСКА25117732-2640
6Уфа25711718-2032
7Спартак25951127-2732
8Динамо2387820-2531
9Арсенал24841228-3228
10Урал24771029-4428
11Сочи24771037-3028
12Рубин25691014-2527
13Тамбов24741328-3125
14Ахмат24591021-3224
15Крылья Советов25651426-3623
16Оренбург24651326-4023
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