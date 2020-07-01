"Уфа" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

УФА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

Лучшим игроком встречи признан молдавский полузащитник "Уфы" Кэтэлин Карп. Матч первого круга в Казани также завершился ничейным результатом со счетом 0:0. Команды в восьмой раз сыграли вничью (в четвертый раз со счетом 0:0), трижды победу в очном противостоянии одерживал "Рубин", в активе "Уфы" одна победа. Команды сыграли пятую ничью подряд.

"Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. "Рубин" идет 12-м, имея в активе 27 очков.

В следующем туре подопечные Вадима Евсеева 5 июля примут екатеринбургский "Урал", в тот же день у "Рубина" запланирована домашняя встреча с "Оренбургом". В 24-м туре "Оренбург" должен был принять "Краснодар", однако матч не состоялся из-за карантина у оренбургской команды после выявления шести случаев заражения коронавирусом у футболистов и двух случаев у сотрудников клуба. Позднее "Оренбургу" было засчитано техническое поражение. В 25-м туре "Оренбург" должен был принять "Урал", однако матч был отменен по той же причине.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.