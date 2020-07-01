Первушин утвержден главным тренером футбольного клуба "Тамбов"

ТАСС, 1 июля. Футбольный клуб "Тамбов" утвердил Сергея Первушина на посту главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба "Тамбова".

Первушин был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Тамбова" 21 октября 2019 года, за два дня до этого пост главного тренера покинул Александр Григорян.

Первушину 50 лет, в качестве игрока он выступал за тамбовский "Спартак" (1988-1991, 1996-1999, 2003, 2005 гг.). После окончания карьеры Первушин работал начальником команды. С июня по октябрь 2013 года он являлся главным тренером "Тамбова". В 2015 году он снова вошел в тренерский штаб клуба, работал главным тренером молодежного состава.

"Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 25 очков в 24 матчах. Позднее в среду тамбовский клуб дома примет лидера чемпионата петербургский "Зенит" в рамках 25-го тура первенства страны.