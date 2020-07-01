"Спартак" объявил о расставании с футболистами Шюррле и Мельгарехо по истечении контрактов

Сроки действия соглашений истекли 30 июня. Шюррле выступал за "Спартак" на правах аренды, у 29-летнего нападающего, по данным портала Transfermarkt, есть еще год контракта с дортмундской "Боруссией". О новом клубе 29-летнего парагвайца не сообщается, он известен универсализмом, так как может сыграть на позиции крайнего защитника, полузащитника и нападающего.

"Спартак" благодарит Лоренсо за годы, проведенные в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере. Аренда немецкого полузащитника Андре Шюррле завершилась. Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм", - говорится в сообщении.

Чемпион мира 2014 года Шюррле пришел в "Спартак" в августе прошлого года из дортмундской "Боруссии" на правах аренды. За красно-белых он провел 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Последний матч за "Спартак" в официальных турнирах Шюррле провел 8 декабря. В начале февраля в игре с "Ростовом" на товарищеском турнире Шюррле получил травму стопы, из-за чего не принял участие в играх в феврале и марте, в середине апреля генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что клуб не будет использовать возможность выкупа Шюррле. В июне главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сообщил, что Шюррле по договореннсоти с клубом не стал возвращаться в команду для участия в июньских матчах чемпионата России.

Шюррле также выступал за германские "Байер", "Вольфсбург", "Майнц", английские "Челси" и "Фулхэм". Он является чемпионом Англии в составе "Челси" и двукратным обладателем Кубка Германии (по разу с "Боруссией" и "Вольфсбургом"). Шюррле стал победителем чемпионата мира 2014 года в составе сборной Германии, всего за национальную команду он провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач.

Мельгарехо перешел в "Спартак" из краснодарской "Кубани" в 2016 году, всего за московский клуб он провел 116 матчей, забив 17 голов и сделав 11 голевых передач. В 2017 году вместе с командой он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Помимо "Спартака" и "Кубани", Мельгарехо играл за португальские клубы "Бенфика", "Пасуш де Феррейра" и парагвайские "Индепендьенте", "Олимпию" и "12 октября". За сборную Парагвая Мельгарехо провел три матча, не отметившись результативными действиями.