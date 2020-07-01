Гендиректор "Уфы" Газизов остался доволен ничьей в матче РПЛ против "Рубина"

Матч между "Уфой" и "Рубином" прошел в среду на стадионе "Нефтяник" и завершился вничью со счетом 0:0.

"Ничья - хороший результат, - сказал Газизов. - Матч получился динамичным, но в концовке, мне кажется, обе команды немного подсели. Было много ударов, игра была хорошая, только голов не хватило. Если бы кто-то забил, игра прошла бы более динамично".

"Мы не оцениваем шансы на попадание в еврокубки, а смотрим на следующий матч с "Уралом". После 30-го тура все станет ясно, сейчас рано о чем-то говорить, потому что мы входим в очень тяжелый график (в течение трех недель команды проведут по шесть матчей - прим. ТАСС). Сейчас "Урал" пропустил игру (матч с "Оренбургом" отменен из-за вспышки коронавируса в команде-сопернике), у них больше времени. Будет сложно", - добавил гендиректор "Уфы".

Несмотря на то, что матч между "Уфой" и "Рубином" в пятый раз подряд завершился вничью, Газизов не считает, что игра была миролюбивой. "Игры очень тяжелые, это дерби соседних республик - никто не хочет проигрывать; пока расстановка сил такая. Сегодня игра была динамичная, но ничейная. Если бы счет был 2:2, для зрителей было бы интереснее, но качество игры мне понравилось".

"Для нас это принципиальная игра, - отметил Газизов. - У Башкортостана и Татарстана всегда есть определенные моменты в хоккее (противостояние уфимского "Салавата Юлаева" и казанского "Ак Барса"). Это чуть-чуть переходит на футбол. У "Рубина" баланс сейчас лучше (казанцы выиграли три матча, уфимцы - один, еще восемь встреч завершились вничью), будем стремиться его поправить в следующем матче".

Отказ Неделчару уходить с поля должен комментировать главный тренер

Газизов не стал комментировать эпизод, в котором защитник команды Йонуц Неделчару отказался уходить на замену в начале второго тайма. "Это больше вопрос к [главному тренеру] Вадиму Валентиновичу [Евсееву], а не ко мне. Я примерно понимаю, но лучше пусть он комментирует этот момент", - резюмировал собеседник агентства.

"Уфа" после 25 матчей в РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Если команда останется на этой позиции по завершении чемпионата России, то сможет выступить в квалификации Лиги Европы, при условии завоевания петербургским "Зенитом" Олимп - Кубка России.