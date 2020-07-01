Слуцкий надеется, что матч следующего тура РПЛ "Рубин" - "Оренбург" состоится

УФА, 1 июля. /ТАСС/. Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий надеется, что его команда сможет провести матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", который находится на карантине из-за случаев заражения коронавирусом среди игроков и персонала команды. Об этом Слуцкий заявил на пресс-конференции после гостевой встречи против "Уфы", которая завершилась нулевой ничьей.

В среду пресс-служба РПЛ сообщила, что "Оренбург" не сможет провести второй матч подряд из-за карантина. В 24-м туре "Оренбург" должен был принять "Краснодар", но не смог организовать матч из-за карантина, в результате клубу присудили техническое поражение. Домашний матч 25-го тура против екатеринбургского "Урала", запланированный на среду, также был отменен. Матч "Рубин" - "Оренбург" запланирован на 5 июля.

"Не знаю про перенос матча "Рубина" и "Оренбурга", - сказал Слуцкий. - Не готов комментировать эту ситуацию, она непонятна и неясна. Когда будет что-то понятно, мы дадим комментарий. Надеюсь, матч состоится".

Также Слуцкий прокомментировал ничейный результат в игре с "Уфой". "Пока нам не удается системно создавать моменты и использовать сильные качества наших игроков. Было сложно играть первым номером в позиционных атаках. Мы долго приспосабливались к качеству поля, больше оборонялись, чем атаковали", - добавил главный тренер "Рубина".

В начале второго тайма главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев планировал заменить защитника Йонуца Неделчару, но позднее отменил замену. "У Неделчару был большой синяк, который мы видели в перерыве, плюс он стал ошибаться в некоторых эпизодах. Планировали замену, но оказалось, что он боец, сказал, что травма его не беспокоит. Нормально отношусь к такому поведению", - прокомментировал эпизод Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Для нас каждое набранное очко - это положительный результат, выбрали такую тактику против "Рубина", потому что у казанцев есть свои козыри и плюсы. Мы посчитали, что если бы играли с двумя нападающими, у нас были бы проблемы в обороне. Мы обезопасили свои ворота и в то же время сделали упор на взаимодействия на флангах. Нам это удалось, но не получался последний пас", - отметил Евсеев на пресс-конференции после матча.