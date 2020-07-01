Сборная России по гребле на байдарке и каноэ планирует выступить на Кубке мира в Венгрии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России намерена принять участие в Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в венгерском Сегеде в сентябре. Об этом ТАСС в среду сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

Соревнования в Венгрии носили статус чемпионата мира, но Международная федерация каноэ (ICF) приняла решение о переименовании турнира в Кубок мира. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в соревнованиях, вероятно, смогут принять участие не все сборные.

"Сборная России планирует выступить на Кубке мира в Сегеде. Отбор на эти соревнования пройдет на чемпионате России в начале августа", - сообщила Исхакова.

Кубок мира должен пройти с 23 по 27 сентября.