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Футбол в России

Футболист ЦСКА Чалов будет тренироваться по индивидуальной программе из-за повреждения

Нападающий получил повреждение колена в матче против "Спартака" во вторник, точные сроки восстановления не сообщаются
Футболисты "Спартака" Наиль Умяров и ЦСКА Федор Чалов Денис Тырин/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака" Наиль Умяров и ЦСКА Федор Чалов
© Денис Тырин/ТАСС

ТАСС, 1 июля. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов, получивший повреждение колена в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком", будет тренироваться по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

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Во вторник ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 2:0, Чалов был заменен на 70-й минуте. В среду нападающий прошел медобследование, в ближайшие дни он будет работать по индивидуальной программе. О сроках его возвращения в общую группу будет сообщено позднее.

Чалову 22 года, в текущем сезоне он провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забив шесть голов и отдав шесть голевых передач.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. В 26-м туре ЦСКА 4 июля сыграет в гостях с грозненским "Ахматом".

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