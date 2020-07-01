Гол Ригони в компенсированное время принес "Зениту" победу в матче РПЛ против "Тамбова"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" победили "Тамбов" со счетом 2:1 в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде без зрителей.

В составе "Зенита" на 43-й минуте забил Сердар Азмун, в добавленное ко второму тайму время отличился Эмилиано Ригони, который проводит 50-й матч за клуб во всех турнирах. У "Тамбова" гол забил Валерий Чуперка (88, с пенальти). Футболисты "Зенита" вышли на предматчевое построение в майках с фотографиями погибших петербургских медицинских сотрудников, которые работали с больными, зараженными коронавирусом. Первый матч в статусе главного тренера "Тамбова" провел Сергей Первушин.

Лучшим игроком встречи признан нападающий "Зенита" Малком. В роли резервного арбитра на матче работала Анастасия Пустовойтова, она проводила второй матч в РПЛ, первая встреча состоялась 8 марта, в игре 21-го тура московский "Локомотив" победил грозненский "Ахмат" (1:0). Пустовойтова является первой женщиной-арбитром в истории РПЛ.

"Зенит" одержал четвертую победу кряду и продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 14 матчей, в последний раз петербургский клуб проигрывал 28 сентября прошлого года в гостевом матче против "Локомотива" (0:1). "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков в 25 матчах. Отрыв от второго места, на котором располагается "Локомотив" (48 очков, 25 матчей), увеличился до 11 очков. Третьим идет "Краснодар" (44 очка, 23 игры). На данный момент "Зениту" необходимо набрать семь очков в пяти турах для досрочного оформления чемпионства, в случае поражения или ничьи "Локомотива" в домашнем матче следующего тура против "Сочи" и победы "Зенита" над "Краснодаром" петербуржцы завоюют титул в воскресенье. "Тамбов" идет 14-м, имея в активе 25 очков после 25 встреч.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 5 июля в гостях встретятся с "Краснодаром", а "Тамбов" днем ранее на выезде сыграет с московским "Спартаком".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.