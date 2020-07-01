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Футбол в России

Гол Ригони в компенсированное время принес "Зениту" победу в матче РПЛ против "Тамбова"

Отрыв "Зенита" от идущего вторым "Локомотива" увеличился до 11 очков за пять туров до конца
Футболисты "Зенита" Малком и Сердар Азмун Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита" Малком и Сердар Азмун
© Александр Демьянчук/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" победили "Тамбов" со счетом 2:1 в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде без зрителей.

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В составе "Зенита" на 43-й минуте забил Сердар Азмун, в добавленное ко второму тайму время отличился Эмилиано Ригони, который проводит 50-й матч за клуб во всех турнирах. У "Тамбова" гол забил Валерий Чуперка (88, с пенальти). Футболисты "Зенита" вышли на предматчевое построение в майках с фотографиями погибших петербургских медицинских сотрудников, которые работали с больными, зараженными коронавирусом. Первый матч в статусе главного тренера "Тамбова" провел Сергей Первушин.

Лучшим игроком встречи признан нападающий "Зенита" Малком. В роли резервного арбитра на матче работала Анастасия Пустовойтова, она проводила второй матч в РПЛ, первая встреча состоялась 8 марта, в игре 21-го тура московский "Локомотив" победил грозненский "Ахмат" (1:0). Пустовойтова является первой женщиной-арбитром в истории РПЛ.

"Зенит" одержал четвертую победу кряду и продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 14 матчей, в последний раз петербургский клуб проигрывал 28 сентября прошлого года в гостевом матче против "Локомотива" (0:1). "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков в 25 матчах. Отрыв от второго места, на котором располагается "Локомотив" (48 очков, 25 матчей), увеличился до 11 очков. Третьим идет "Краснодар" (44 очка, 23 игры). На данный момент "Зениту" необходимо набрать семь очков в пяти турах для досрочного оформления чемпионства, в случае поражения или ничьи "Локомотива" в домашнем матче следующего тура против "Сочи" и победы "Зенита" над "Краснодаром" петербуржцы завоюют титул в воскресенье. "Тамбов" идет 14-м, имея в активе 25 очков после 25 встреч.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 5 июля в гостях встретятся с "Краснодаром", а "Тамбов" днем ранее на выезде сыграет с московским "Спартаком".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25185252-1259
2Локомотив25146536-2648
3Краснодар23128339-2244
4Ростов24125742-4541
5ЦСКА25117732-2640
6Уфа25711718-2032
7Спартак25951127-2732
8Динамо2387820-2531
9Арсенал25841329-3528
10Урал24771029-4428
11Сочи24771037-3028
12Рубин25691014-2527
13Ахмат25691024-3327
14Тамбов25741429-3325
15Крылья Советов25651426-3623
16Оренбург24651326-4023

 

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