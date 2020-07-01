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Футбол в России

Шалимов считает, что 2-й и 3-й голы стали ключевыми моментами в матче "Арсенал" - "Ахмат"

"Ахмат" выиграл в гостях со счетом 3:1
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС
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Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов
© Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС

ТУЛА, 1 июля. /ТАСС/. Второй и третий мячи "Ахмата" в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Арсеналом" повлияли на ход игры в пользу гостей. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов.

"Ахмат" обыграл "Арсенал" на выезде со счетом 3:1. Гости вели со счетом 3:0, второй и третий мячи забил Одисе Роши.

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"Ключевыми моментами в игре обычно являются голы. Второй и особенно третий мячи успокоили ситуацию, так как мы были под приличным давлением", - сказал Шалимов.

"Ахмат" поднялся на 13-ю строчку, имея в активе 27 очков после 25 встреч и одержав две победы в трех матчах. "Пауза пошла нам на пользу. Мы играли неплохо до нее, но не было результата, хорошо подготовили команду", - отметил тренер.

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков забил три мяча в последних четырех матчах. "Денис прошел с нами сбор, хорошо чувствует себя физически. А так он классный игрок, как и вся команда, у нас есть опытные игроки, которые знают, как хорошо контролировать мяч, что у нас и получилось", - подчеркнул он.

В следующем туре "Ахмат" на домашнем поле примет столичный ЦСКА 4 июля.

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