Определились соперники российских гандбольных команд в сезоне-2020/21 женской ЛЧ

ТАСС, 1 июля. Женские российские гандбольные клубы "Ростов-Дон" и ЦСКА узнали соперников по групповому этапу сезона-2020/21 Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Европейской гандбольной федерации.

Жеребьевка прошла в среду, "Ростов-Дон" сыграет в группе А с клубами "Мец" (Франция), "Вайперс Кристиансанн" (Норвегия), "Эсбьерг" (Дания), "Ференцварош" (Венгрия), "Бухарест" (Румыния), "Битигхайм" (Германия), "Крим" (Словения). ЦСКА выступит в группе B с командами "Вылча" (Румыния), "Дьёр" (Венгрия), "Будучность" (Черногория), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Брест" (Франция), "Оденсе" (Дания), и "Подравка" (Хорватия).

"Ростов-Дон" был признан чемпионом России после досрочного завершения турнира из-за пандемии коронавируса. Занявший третье место ЦСКА получил специальное приглашение (wild card).

Групповой этап стартует 12 сентября и завершится 14 февраля. По две лучшие команды каждой восьмерки попадут напрямую в четвертьфинал, еще по четыре клуба сыграют в 1/8 финала. Завершится сезон 30 мая 2021 года.

Сезон-2019/20 Лиги чемпионов также не был доигран, турнир был приостановлен на стадии четвертьфинала. В сезоне-2018/19 Лигу чемпионов выиграл "Дьёр", в финале обыгравший "Ростов-Дон".

В следующем сезоне мужской Лиги чемпионов российские клубы не сыграют.