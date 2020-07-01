Перенесенный чемпионат Европы по гребле пройдет в октябре 2020 года

ТАСС, 1 июля. Перенесенный из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в спринте состоится в Румынии с 15 по 18 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской ассоциации каноэ (ECA).

Проведение турниров под эгидой ECA было приостановлено на неопределенный срок либо отменено из-за пандемии коронавируса. Первым турниром после паузы станет чемпионат Европы в слаломе, он пройдет в Праге с 18 по 20 сентября. Молодежное первенство Европы в слаломе состоится с 1 по 4 октября в Польше. Даты проведения молодежного чемпионата Европы в спринте, который должен был состояться в Москве, еще не согласованы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Как сообщил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в мире коронавирусом заразились свыше 10,3 млн человек, более 506 тыс. умерли.