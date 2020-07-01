{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Непомнящий сравнял счет в полуфинале шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

Решающий матч шахматисты проведут в четверг
Ян Непомнящий Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 1 июля. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил Аниша Гири из Нидерландов со счетом 2,5:1,5 во втором матче полуфинала турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Соревнования, которые проходят в онлайн-режиме, организовал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

На эту тему

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы, противостояние длится до двух матчевых побед одного из игроков. Во вторник Непомнящий и Гири дважды сыграли вничью и две партии остались за шахматистом из Нидерландов. В среду шахматисты трижды сыграли вничью, в первой партии сильнее оказался Непомнящий. Таким образом, счет в противостоянии стал равным (1-1).

В другом полуфинале Карлсен во второй раз обыграл китайца Дин Лижэня (2,5:1,5) и вышел в финал турнира. Непомнящий и Гири проведут заключительный матч в четверг. Финал состоится 3-5 июля.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и гранд-финала, составляет $1 млн. Победителем первого турнира стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.

Теги
Шахматные турниры
Футбол в России
Гендиректор "Ахмата": перед матчем с "Арсеналом" проделали серьезную работу над ошибками
Ахмед Айдамиров считает, что команда смогла победить тульский клуб за счет самоотдачи и характера
Читать полностью