Непомнящий сравнял счет в полуфинале шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

ТАСС, 1 июля. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил Аниша Гири из Нидерландов со счетом 2,5:1,5 во втором матче полуфинала турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Соревнования, которые проходят в онлайн-режиме, организовал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы, противостояние длится до двух матчевых побед одного из игроков. Во вторник Непомнящий и Гири дважды сыграли вничью и две партии остались за шахматистом из Нидерландов. В среду шахматисты трижды сыграли вничью, в первой партии сильнее оказался Непомнящий. Таким образом, счет в противостоянии стал равным (1-1).

В другом полуфинале Карлсен во второй раз обыграл китайца Дин Лижэня (2,5:1,5) и вышел в финал турнира. Непомнящий и Гири проведут заключительный матч в четверг. Финал состоится 3-5 июля.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и гранд-финала, составляет $1 млн. Победителем первого турнира стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.