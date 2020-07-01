Фристайлисты Максим и Илья Буровы приступили к тренировкам на сборе в Ярославле

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по лыжной акробатике начала подготовку к новому сезону, тренировочный сбор команды стартовал в Ярославле. Об этом ТАСС в среду сообщил старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" Александр Понгильский.

В тренировочном сборе принимают участие Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова, Эльвира Гайфуллина, Илья и Максим Буровы, Павел Кротов и Станислав Никитин.

"Тренировочный сбор сегодня начался в Ярославле, все по плану. Настроение очень боевое, все уже соскучились, сидя дома-то. Ребята готовы работать, глаза горят, тренируются с желанием", - рассказал Понгильский.

Специалист подчеркнул, что фристайлисты тренируются с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"Когда у нас проходят тренировки, то в большом помещении мы находимся одни, лишних людей с нами нет. Раздевалки тоже распределены так, что народа там 3-4 человека, все довольно удалено друг от друга, - отметил Понгильский. - В масках и перчатках, конечно, ребята на батуте не прыгают, это травмоопасно. Но у нас батут сам по себе размером 3 на 4 метра, и там занимаются по одному, так что дистанция достаточная".

"Сейчас посмотрим, как ребята тренировались дома, на их функциональную готовность. Поработаем над координацией, будем отрабатывать элементы, выполнять рабочую программу на батуте. Где-то в середине сбора, посмотрим по погоде, хотелось бы провести тестирование по общефизической подготовке спортсменов", - заключил собеседник ТАСС.