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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по лыжной акробатике планирует провести тренировочный сбор в Чехии

На тренировочной базе готовы принять российских фристайлистов
Российский фристайлист Станислав Никитин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Российский фристайлист Станислав Никитин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские фристайлисты рассчитывают провести второй сбор в Чехии, на тренировочной базе готовы принять сборную России по лыжной акробатике. Об этом ТАСС в среду рассказал старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" Александр Понгильский.

Первый тренировочный сбор национальной команды по лыжной акробатике проходит в Ярославле, он завершится 9 июля. На первом сборе спортсмены уделят внимание работе на батутах и функциональной подготовке. После этого фристайлистам необходимо начинать тренировки на водных трамплинах, которые находятся на зарубежных тренировочных базах.

"В России у нас нет объектов для летней подготовки, мы все время тренируемся за границей. Ближайшая подходящая для нас база находится в Чехии, она более-менее актуальна по подготовке, находится удаленно от городов, в деревушке, - рассказал Понгильский. - Место хорошее, никто никого не отвлекает, база ограждена, мы там находимся, живем, питаемся, тренируемся. Мы разговаривали с ними по интернет-связи, там готовы нас принять, но нам надо будет сдать тест на коронавирус не позднее, чем за четыре дня до заезда".

Границы между Россией и Евросоюзом на данный момент остаются закрытыми из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, также не осуществляется регулярное авиасообщение. Старший тренер сборной России пошутил, что спортсмены готовы отправиться на тренировочный сбор в Чехию хоть пешком.

"Ждем, когда откроются границы, как только разрешат выехать, мы время терять не будем, - сказал Понгильский. - Скажут ехать на поезде, поедем на поезде. Будут самолеты - полетим, скажут идти пешком, значит, пешком пойдем. Надо работать, уже пора, так что готовы и пешком пойти".

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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