Дания отказалась переносить начало веломногодневки "Тур де Франс" в 2021 году ради ОИ

ТАСС, 1 июля. Оргкомитет датских этапов "Тур де Франс" отказался переносить старт престижной веломногодневки в 2021 году во избежании пересечения с программой Олимпийских игр в Токио, так как в противном случае гонка наложится на проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Копенгагене. Об этом в открытом письме написал мэр Копенгагена Франк Йенсен, которое цитирует датское издание BT.

Старт "Тур де Франс" запланирован на 2 июля 2021 года в Дании, веломногодневка должна начаться сразу после завершения в Копенгагене матчей перенесенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы по футболу. Ранее СМИ сообщали о просьбе организаторов "Тур де Франс" перенести старт соревнований на неделю, чтобы избежать наложения этапов веломногодневки на олимпийский турнир в Токио, начало которого запланировано на 24 июля. Представители датского оргкомитета ответили отказом на просьбу, заявив, что даты не подлежат изменению.

"Проведение "Тур де Франс" во время матчей чемпионата Европы по футболу подразумевает серьезную корректировку маршрутов в Копенгагене, поскольку в центре организовать гонку будет невозможно. Изменение даты проведения многодневки также приведет к непреодолимым разногласиям между Копенгагеном и Датским футбольным союзом", - написал Йенсен.

"Тур де Франс" проводится с 1903 года и является одной из самых престижных веломногодневок наряду с "Джиро д'Италия" и "Вуэльтой". Сборная России по футболу сыграет в одной группе с командой Дании на чемпионате Европы, матч сборных России и Дании состоится в Копенгагене 21 июня. Также Копенгаген примет еще два матча группового этапа и встречу 1/8 финала.