Российский боец Петр Ян стал номинантом World MMA Awards

ТАСС, 1 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян вошел в шорт-лист престижной премии World MMA Awards в номинации "Прорыв года". Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета премии.

В шорт-лист также вошли обладатели пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волкановский (Австралия) и Чжан Вэйли (Китай), претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (Бразилия) и Хорхе Масвидаль (США).

На счету Яна 14 побед и одно поражение. 27-летний россиянин 11 июля проведет бой с бразильцем Жозе Альдо за титул чемпиона UFC.

Церемония вручения World MMA Awards ежегодно проводится с 2008 года. Эта премия считается самый престижной в мире ММА. Лауреаты определяются путем онлайн-голосования посетителей сайта премии.