Итоги переговоров по участию игроков НХЛ в Олимпиаде ожидаются на этой неделе

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Итоги переговоров между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и профсоюзом игроков по продлению коллективного соглашения ожидаются на этой неделе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе профсоюза игроков.

Действующее коллективное соглашение истекает после сезона-2021/22. В настоящий момент стороны ведут переговоры по его продлению. Ранее журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн сообщил, что в новом коллективном соглашении будет прописана возможность участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов.

"Переговоры по новому коллективному соглашению между профсоюзом и лигой идут в данный момент, и международные соревнования являются их частью. Мы надеемся, что новости по поводу соглашения будут позже на этой неделе", - сообщили в пресс-службе.

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, в 2026 году Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.