"Сочи" в добавленное время ушел от поражения в матче РПЛ с "Динамо"

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт".

Оба гола были забиты с пенальти, на 57-й минуте отличился форвард "Динамо" Николай Комличенко, в добавленное ко второму тайму время гол забил нападающий "Сочи" Александр Кокорин. На 76-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален боснийский защитник московского клуба Тони Шунич. На матче присутствовал капитан хоккейного "Динамо" (Москва) Вадим Шипачев.

"Динамо" занимает восьмое место, набрав 32 очка в 24 матчах. "Сочи" располагается на девятой строчке, в активе клуба 29 очков в 25 матчах.

В следующем туре подопечные Кирилла Новикова примут тульский "Арсенал", "Сочи" в гостях встретится с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 4 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.