"Сочи" в добавленное время ушел от поражения в матче РПЛ с "Динамо"

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт".
Оба гола были забиты с пенальти, на 57-й минуте отличился форвард "Динамо" Николай Комличенко, в добавленное ко второму тайму время гол забил нападающий "Сочи" Александр Кокорин. На 76-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален боснийский защитник московского клуба Тони Шунич. На матче присутствовал капитан хоккейного "Динамо" (Москва) Вадим Шипачев.
"Динамо" занимает восьмое место, набрав 32 очка в 24 матчах. "Сочи" располагается на девятой строчке, в активе клуба 29 очков в 25 матчах.
В следующем туре подопечные Кирилла Новикова примут тульский "Арсенал", "Сочи" в гостях встретится с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 4 июля.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|18
|5
|2
|52-12
|59
|2
|Локомотив
|25
|14
|6
|5
|36-26
|48
|3
|Краснодар
|23
|12
|8
|3
|39-22
|44
|4
|Ростов
|24
|12
|5
|7
|42-45
|41
|5
|ЦСКА
|25
|11
|7
|7
|32-26
|40
|6
|Уфа
|25
|7
|11
|7
|18-20
|32
|7
|Спартак
|25
|9
|5
|11
|27-27
|32
|8
|Динамо
|24
|8
|8
|8
|21-26
|32
|9
|Сочи
|25
|7
|8
|10
|38-31
|29
|10
|Арсенал
|25
|8
|4
|13
|29-35
|28
|11
|Урал
|24
|7
|7
|10
|29-44
|28
|12
|Рубин
|25
|6
|9
|10
|14-25
|27
|13
|Ахмат
|25
|6
|9
|10
|24-33
|27
|14
|Тамбов
|25
|7
|4
|14
|29-33
|25
|15
|Крылья Советов
|25
|6
|5
|14
|26-36
|23
|16
|Оренбург
|24
|6
|5
|13
|26-40
|23