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Футбол в России

"Сочи" в добавленное время ушел от поражения в матче РПЛ с "Динамо"

На гол Комличенко с пенальти "Сочи" ответил реализованным 11-метровым ударом Кокорина
Игроки "Сочи" Иван Новосельцев и "Динамо" Жоаозиньо Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Игроки "Сочи" Иван Новосельцев и "Динамо" Жоаозиньо
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт".

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Оба гола были забиты с пенальти, на 57-й минуте отличился форвард "Динамо" Николай Комличенко, в добавленное ко второму тайму время гол забил нападающий "Сочи" Александр Кокорин. На 76-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален боснийский защитник московского клуба Тони Шунич. На матче присутствовал капитан хоккейного "Динамо" (Москва) Вадим Шипачев.

"Динамо" занимает восьмое место, набрав 32 очка в 24 матчах. "Сочи" располагается на девятой строчке, в активе клуба 29 очков в 25 матчах.

В следующем туре подопечные Кирилла Новикова примут тульский "Арсенал", "Сочи" в гостях встретится с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 4 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25185252-1259
2Локомотив25146536-2648
3Краснодар23128339-2244
4Ростов24125742-4541
5ЦСКА25117732-2640
6Уфа25711718-2032
7Спартак25951127-2732
8Динамо2488821-2632
9Сочи25781038-3129
10Арсенал25841329-3528
11Урал24771029-4428
12Рубин25691014-2527
13Ахмат25691024-3327
14Тамбов25741429-3325
15Крылья Советов25651426-3623
16Оренбург24651326-4023

 

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