Гендиректор: гандболистки ЦСКА рассчитывают попасть в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Гандболистки московского ЦСКА рассчитывают выйти в плей-офф Лиги чемпионов в дебютном сезоне. Об этом ТАСС заявил генеральный директор московского клуба Эдуард Акопян.

Ранее стало известно, что в сезоне-2020/21 ЦСКА выступит в группе B с командами "Вылча" (Румыния), "Дьёр" (Венгрия), "Будучность" (Черногория), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Брест" (Франция), "Оденсе" (Дания), и "Подравка" (Хорватия). Армейский клуб получил специальное приглашение (wild card) для выступления в турнире.

"В нашей группе есть два ярко выраженных фаворита, это "Дьёр", побеждавший в трех последних розыгрышах Лиги чемпионов, и "Брест", - сказал Акопян. - Велика вероятность, что именно эти два клуба будут основными претендентами на первые два места в группе. Для нас же это будет первый интересный опыт и прекрасная возможность проверить свои силы в играх против столь опытных еврокубковых бойцов. Конечно, мы рассчитываем завоевать место в плей-офф, а при хорошей работе и удачном раскладе постараемся сделать все, чтобы избежать игр 1/8 финала".

"Мы уже знаем расписание матчей нового сезона на внутренней арене, а потому прямой выход в четвертьфинал существенно помог бы нам разгрузить мартовский календарь и подойти к играм "Финала четырех" Кубка России в более оптимальной форме", - добавил собеседник агентства.