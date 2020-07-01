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Футбол в России

Игорь Черевченко отправлен в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала"

В среду "Арсенал" потерпел пятое поражение подряд в РПЛ
Игорь Черевченко Виталий Тимкив/ТАСС
Описание
Игорь Черевченко
© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 1 июля. Тульский футбольный клуб "Арсенал" отправил в отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

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"Готовить команду к заключительным турам Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут работавший в фарм-клубе "Арсенала" новомосковском "Химике-Арсенале" Сергей Подпалый и наставник молодежки красно-желтых Николай Ковардаев", - говорится в сообщении.

В среду "Арсенал" дома проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 1:3 в матче 25-го тура РПЛ. Тульский клуб потерпел пятое поражение подряд в первенстве страны. В турнирной таблице РПЛ Арсенал занимает 10-е место, набрав 28 очков в 25 матчах.

Черевченко 45 лет, он возглавлял "Арсенал" с 2018 года. По итогам сезона-2018/19 тульский клуб под его руководством впервые в истории сумел пробиться в квалификацию Лиги Европы, в которой не сумел преодолеть второй отборочный раунд, уступив в двухматчевом противостоянии азербайджанскому "Нефтчи" (0:1, 0:3).

Также Черевченко тренировал калининградскую "Балтику" и московский "Локомотив", с которым в 2015 году стал обладателем Кубка России, на тот момент специалист работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

 

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