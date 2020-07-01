Гандболистки "Ростов-Дона" ставят цель выиграть Лигу чемпионов

В среду прошла жеребьевка Лиги чемпионов, согласно которой "Ростов-Дон" сыграет в группе А с клубами "Мец" (Франция), "Вайперс Кристиансанн" (Норвегия), "Эсбьерг" (Дания), "Ференцварош" (Венгрия), "Бухарест" (Румыния), "Битигхайм" (Германия) и "Крим" (Словения).

"В нашей группе есть чемпионы своих стран, причем гандбольных стран, - сказал Ревенко. - Мы уже понимаем, что график матчей будет сложным с учетом внутрироссийских матчей. Раз мы играем в Лиге чемпионов, то ставим задачу победить в турнире. Конечно, для этого важно пройти как можно дальше, но конкретной задачи выйти куда-либо мы не ставим".

"Ростов-Дон" был признан чемпионом России после досрочного завершения турнира из-за пандемии коронавируса. Групповой этап Лиги чемпионов стартует 12 сентября и завершится 14 февраля. По две лучшие команды каждой восьмерки попадут напрямую в четвертьфинал, еще по четыре клуба сыграют в 1/8 финала. Завершится сезон 30 мая 2021 года.