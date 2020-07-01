World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций ответила отказом Всероссийской федерации легкой атлетики на просьбу отсрочить дату выплаты штрафа за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

ВФЛА было необходимо выплатить штраф в размере $5 млн до 1 июля. В противном случае российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена", - сообщили в пресс-службе, отметив, что полное заявление по этой ситуации будет опубликовано 2 июля.

27 июня комиссия спортсменов ВФЛА опубликовала открытое письмо к Международному олимпийскому комитету (МОК), World Athletics и Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Авторы обращения считают, что чистые атлеты должны получить право участвовать в соревнованиях вне зависимости от факта уплаты ВФЛА штрафа, который должен быть выплачен до 1 июля 2020 года.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов, в настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе. Ранее ведущие российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в российской легкой атлетике.