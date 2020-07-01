Хусаинов: судья ошибочно назначил пенальти в ворота "Краснодара" в матче РПЛ с "Ростовом"

"Ростов" и "Краснодар" в среду сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча длилась чуть более 110 минут. Главный арбитр Виталий Мешков дважды прибегал к помощи системы видеоассистента рефери (VAR) при определении пенальти, один из которых он назначил, а также добавил несколько минут после столкновения игроков. Одиннадцатиметровый удар Мешков назначил за игру рукой футболиста "Краснодара".

"Игрок "Ростова" бьет в сторону от ворот, а футболист "Краснодара" был спиной к мячу. Он не играл рукой, нет в эпизоде его вины. Если бы игрок "Ростова" бил в сторону ворот, а рука преградила путь, тогда надо было бы назначить пенальти", - сказал Хусаинов.

"С VAR сейчас другой футбол. Один судит, другой смотрит VAR, потом люди меняются. Уровень образования арбитров невысокий - в сложных ситуациях они не могут принять решение. Есть расхождения в правилах в разных матчах, что приводит к апелляциям игроков к судьям" - добавил он.