Овечкин надеется, что матчи после возобновления сезона НХЛ пройдут со зрителями

Овечкин философски отнесся к реплике о том, что досрочно завершенный из-за пандемии коронавируса сезон НХЛ угрожает его личным спортивным достижениям. "Не то что обидно, здесь уже ты ничего поделать не можешь. Все мы находимся в одной лодке, поэтому что нам говорят, то мы и делаем", - сказал россиянин, являющийся с 2010 года капитаном "Вашингтона".

Овечкин и его партнер по команде соотечественник Дмитрий Орлов пришли на избирательный участок номер 8333, развернутый в посольстве РФ в США.

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин рассчитывает, что матчи после возобновления сезона пройдут со зрителями. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы ТАСС после того, как принял участие в голосовании по закону о поправке к Конституции России.

При этом он признал, что проведение матчей без болельщиков после возможного возобновления сезона НХЛ стало бы для игроков дополнительным тяжелым испытанием. "Надеюсь, что все будет хорошо, что зрители смогут присутствовать на трибунах, потому что без зрителей, понятное дело, будет тяжело играть. Но никто пока ничего [на этот счет] не говорил, посмотрим, что будет дальше", - отметил хоккеист.

Давать какие-то дополнительные комментарии в связи с предстоящим возобновлением сезона НХЛ он затруднился, указав, что неопределенность по ряду аспектов сохраняется. "Вроде должны в ближайшие дни сказать, когда возобновится сезон. Сезон завершится, и после этого поедем домой", - добавил Овечкин.

Тренировки по шесть человек

На голосование Овечкин и Орлов прибыли фактически сразу после тренировки. Капитан "Вашингтона" подтвердил, что клуб возобновил командные тренировки. "Да, у нас по шесть человек тренируются, уже вторая неделя пошла", - уточнил спортсмен.

До этого он с супругой находился в штате Флорида, где у них в конце мая появился на свет второй сын. Там Овечкин тренировался индивидуально. "Мы в Майами были, да. У нас сын родился", - сказал нападающий "Вашингтона".

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.