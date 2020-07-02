Балахнин: судейство в концовке матча "Ростов" - "Краснодар" не красит российский футбол

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судейские решения в конце матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Краснодаром" не красят отечественный футбол. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер ростовчан Сергей Балахнин.

"Ростов" и "Краснодар" в среду сыграли вничью со счетом 1:1. Ростовчане сравняли счет в матче на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, реализовав пенальти. Главный арбитр Виталий Мешков дважды прибегал к помощи системы видеоассистента рефери (VAR) при определении пенальти.

"По первому тайму "Краснодар" был явно ближе к победе, а во втором команда была какой-то невнятной, - сказал Балахнин. - "Ростов" во втором тайме за счет желания, старания навязал какое-то давление, хотя игра у него не была какой-то хорошей. Футболистам "Ростова" не хватало сил, не так быстры они были".

"Это (эпизод с назначением пенальти в ворота "Краснодара" - прим. ТАСС) было неприятно смотреть: длительная пауза, разборки какие-то, решение, опять пауза. Видно было, что решение неуверенное, неосознанное, это все не красит наш футбол. Чувство несправедливости после этого результата осталось", - добавил он.