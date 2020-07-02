Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 2 июля. Футболисты "Челси" уступили "Вест Хэму" со счетом 2:3 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Обе команды базируются в Лондоне.
В составе "Челси" дубль оформил Виллиан, первый гол он забил на 42-й минуте с пенальти, а на 72-й минуте отличился ударом со штрафного. У "Вест Хэма" голы забили Томаш Соучек (45-я минута), Майкл Антонио (51) и Андрей Ярмоленко (90). На 34-й минуте главный арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол "Вест Хэма".
"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе клуба 54 очка. "Вест Хэм" поднялся на 16-е место, имея в активе 30 очков. Чемпионом Англии за семь туров до конца стал "Ливерпуль".
В других матчах игрового дня "Арсенал" дома разгромил "Норвич" (4:0), "Ньюкасл" победил в гостях "Борнмут" (4:1), а "Эвертон" на домашнем поле обыграл "Лестер" (2:1).
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить до пяти замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|28
|2
|1
|70-21
|86
|2
|Манчестер Сити
|31
|20
|3
|8
|77-33
|63
|3
|Лестер
|32
|16
|7
|9
|60-31
|55
|4
|Челси
|32
|16
|6
|10
|57-44
|54
|5
|Манчестер Юнайтед
|32
|14
|10
|8
|51-31
|52
|6
|Вулверхэмптон
|32
|13
|13
|6
|45-34
|52
|7
|Арсенал
|32
|11
|13
|8
|47-41
|46
|8
|Тоттенхэм
|31
|12
|9
|10
|50-41
|45
|9
|Бёрнли
|32
|13
|6
|13
|36-45
|45
|10
|Шеффилд Юнайтед
|31
|11
|11
|9
|30-31
|44
|11
|Эвертон
|32
|12
|8
|12
|40-47
|44
|12
|Кристал Пэлас
|32
|11
|9
|12
|28-37
|42
|13
|Ньюкасл
|32
|11
|9
|12
|33-43
|42
|14
|Саутгемптон
|32
|12
|4
|16
|41-55
|40
|15
|Брайтон
|32
|7
|12
|13
|34-44
|33
|16
|Вест Хэм
|32
|8
|6
|18
|38-56
|30
|17
|Уотфорд
|32
|6
|10
|16
|29-49
|28
|18
|Астон Вилла
|32
|7
|6
|19
|36-60
|27
|19
|Борнмут
|32
|7
|6
|19
|30-54
|27
|20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|25-60
|21