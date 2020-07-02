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Футбол в Англии

Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась победой "Вест Хэма" со счетом 3:2
Игроки "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл, Андрей Ярмоленко и Деклан Райс EPA-EFE/Michael Regan
Описание
Игроки "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл, Андрей Ярмоленко и Деклан Райс
© EPA-EFE/Michael Regan

ТАСС, 2 июля. Футболисты "Челси" уступили "Вест Хэму" со счетом 2:3 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Обе команды базируются в Лондоне.

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В составе "Челси" дубль оформил Виллиан, первый гол он забил на 42-й минуте с пенальти, а на 72-й минуте отличился ударом со штрафного. У "Вест Хэма" голы забили Томаш Соучек (45-я минута), Майкл Антонио (51) и Андрей Ярмоленко (90). На 34-й минуте главный арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол "Вест Хэма".

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе клуба 54 очка. "Вест Хэм" поднялся на 16-е место, имея в активе 30 очков. Чемпионом Англии за семь туров до конца стал "Ливерпуль".

В других матчах игрового дня "Арсенал" дома разгромил "Норвич" (4:0), "Ньюкасл" победил в гостях "Борнмут" (4:1), а "Эвертон" на домашнем поле обыграл "Лестер" (2:1).

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить до пяти замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль31282170-2186
2Манчестер Сити31203877-3363
3Лестер32167960-3155
4Челси321661057-4454
5Манчестер Юнайтед321410851-3152
6Вулверхэмптон321313645-3452
7Арсенал321113847-4146
8Тоттенхэм311291050-4145
9Бёрнли321361336-4545
10Шеффилд Юнайтед311111930-3144
11Эвертон321281240-4744
12Кристал Пэлас321191228-3742
13Ньюкасл321191233-4342
14Саутгемптон321241641-5540
15Брайтон327121334-4433
16Вест Хэм32861838-5630
17Уотфорд326101629-4928
18Астон Вилла32761936-6027
19Борнмут32761930-5427
20Норвич32562125-6021

 

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