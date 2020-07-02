Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 2 июля. Футболисты "Челси" уступили "Вест Хэму" со счетом 2:3 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Обе команды базируются в Лондоне.

В составе "Челси" дубль оформил Виллиан, первый гол он забил на 42-й минуте с пенальти, а на 72-й минуте отличился ударом со штрафного. У "Вест Хэма" голы забили Томаш Соучек (45-я минута), Майкл Антонио (51) и Андрей Ярмоленко (90). На 34-й минуте главный арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол "Вест Хэма".

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе клуба 54 очка. "Вест Хэм" поднялся на 16-е место, имея в активе 30 очков. Чемпионом Англии за семь туров до конца стал "Ливерпуль".

В других матчах игрового дня "Арсенал" дома разгромил "Норвич" (4:0), "Ньюкасл" победил в гостях "Борнмут" (4:1), а "Эвертон" на домашнем поле обыграл "Лестер" (2:1).

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить до пяти замен.