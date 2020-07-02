Мусаев: футболистам "Краснодара" в матче РПЛ с "Ростовом" не хватило тонуса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Футболистам "Краснодара" из-за двух пропущенных туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления турнира не хватило игрового тонуса в матче с "Ростовом". Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Мурад Мусаев.

Матч 23-го тура "Краснодар" - "Динамо" был перенесен на 19 июля из-за выявления коронавируса у трех игроков московского клуба. Игра следующего тура не состоялась из-за аналогичной ситуации с шестью футболистами и двумя сотрудниками "Оренбурга", которому присудили техническое поражение.

"Думаю, что эта ситуация сказалась на нас отрицательно, нам явно не хватило игрового тонуса. Если бы рестарт отложили, а у нас были бы товарищеские матчи, то это, возможно, пошло бы на пользу. Однако мы "варились" на своей базе, был только тренировочный процесс, это сказалось. Мы видели, что "Ростов" играл второй матч, в концовке соперник двигался лучше нас", - сказал Мусаев.

"Хорошо начали матч - был отличный контроль, создавали моменты, забили. В концовке первой половины немножко подсели, нельзя было останавливаться. Второй тайм тоже начали хорошо, имели хорошие шансы удвоить счет. К сожалению, в концовке отдали инициативу сопернику, который оказал на нас большое давление и смог сравнять", - добавил он.

Петербургский "Зенит" может стать чемпионом в сезоне-2019/20, если обыграет в следующем туре "Краснодар", а московский "Локомотив" потеряет очки. "Нас это не волнует, мы сосредоточены на своей игре. Это топ-матч, к нему никого не нужно настраивать. Главное - восстановиться и подойти к нему в оптимальной форме", - отметил специалист.