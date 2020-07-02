Тренер "Сочи": ясности в вопросе участия Кокорина в матче с "Зенитом" пока нет

СОЧИ, 2 июля. /ТАСС/. Вопрос участия нападающего "Сочи" Александра Кокорина в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" еще открыт. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.

Встреча между "Зенитом" и "Сочи" пройдет в Петербурге 8 июля в рамках 27-го тура РПЛ. Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды из "Зенита".

"Пока вопрос открыт, есть допсоглашение, что при уплате какой-то суммы он может появиться на поле", - сказал Федотов.

В среду "Сочи" дома сыграл вничью с московским "Динамо" (1:1) в матче 25-го тура чемпионата России. "В нашей игре была некоторая осмысленность, которая привела к хорошему давлению на ворота соперника и забитому со "стандарта" голу, который не был засчитан арбитром. Впоследствии соперник получил удаление, чем мы и воспользовались", - отметил Федотов.

"По тому, как складывались игра и первый тайм, мы приобрели очко, которое двигает нас вперед. У нас мало что получалось, но мы старались, пытались. Соперник перекрыл нам зоны, и мы под этим давлением не находили правильные решения. "Динамо" со своей скамейкой доставляло нам много неприятных минут, у нас же скамейка покороче, каждый футболист на вес золота", - добавил он.

В 26-м туре "Сочи" в Москве сыграет с "Локомотивом" 4 июля.