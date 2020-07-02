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Мировой футбол

Финал Кубка Дании по футболу был приостановлен из-за нарушения социальной дистанции

Некоторых болельщиков за нарушение правил регламента вывели со стадиона
Болельщики "Ольборга" EPA/JOSE COELHO
Описание
Болельщики "Ольборга"
© EPA/JOSE COELHO

ТАСС, 2 июля. Финальный матч Кубка Дании по футболу между клубами "Ольборог" и "Сённерйюск" приостанавливали из-за нарушения болельщиками социальной дистанции. Встреча прошла в среду в городе Эсбьерг.

Матч завершился победой "Сённерйюска" со счетом 2:0. Оба мяча забил нападающий Андерс Якобсен (38-я и 56-я минуты).

На 30-й минуте главный арбитр Йорген Бурхардт остановил встречу, так как заметил, что болельщики "Ольборга" не соблюдают правило социальной дистанции, рекомендованное в связи с пандемией коронавируса. Не все фанаты прислушались к просьбе судьи, поэтому остановка длилась около 15 минут. Некоторых болельщиков пришлось вывести со стадиона. На матче присутствовали 1250 зрителей, половина из которых поддерживали "Ольборг".

"Сённерйюск" впервые играл в финале Кубка Дании. Клуб был основан в 2004 году. "Ольборг" оспаривал трофей в решающем матче 12-й раз. В активе команды три победы и девять поражений в финалах турнира.

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