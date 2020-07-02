СМИ: третий бой между Фьюри и Уайлдером планируют провести 19 декабря

ТАСС, 2 июля. Третий поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером планируют провести 19 декабря текущего года. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Изначально поединок должен был пройти 18 июля. Позднее его перенесли на 3 октября из-за пандемии коронавируса. Однако и после этого было принято решение, что бой в назначенную дату не состоится.

"Мы ориентируемся на 19 декабря. Надеюсь, что к тому времени вернемся к обычной ситуации в мире. На данный момент ищем лучшее место для проведения этого мероприятия", - сказал менеджер компании - организатора боя Top Rank Брэд Джейкобс.

22 февраля Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу боя Фьюри отправлял американца в нокдаун. В первом поединке, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат.

Уайлдеру 34 года, он удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его 10 раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В активе 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.