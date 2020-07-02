СМИ: форвард "Хьюстона" Сефолоша отказался участвовать в возобновлении сезона НБА

ТАСС, 2 июля. Форвард "Хьюстона" Табо Сефолоша отказался принимать участие в возобновлении сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.

36-летний Сефолоша в текущем сезоне провел 41 матч, набирая в среднем 2,2 очка за матч. Отмечается, что "Хьюстон" достиг соглашения о подписании контракта с 33-летним форвардом Люком Мба а Муте, который заменит Сефолошу в составе команды.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш продолжится 30 июля. Согласно календарю, сезон возобновится матчами между "Юта" - "Нью-Орлеан" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Клипперс". Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.