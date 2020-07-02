Аджоев: руководство ФК "Арсенал" имело основания принять отставку тренера Черевченко

1 июля "Арсенал" дома потерпел поражение от грозненского "Ахмата" (1:3) в рамках 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Для команды из Тулы это поражение стало пятым подряд. Вечером того же дня на официальном сайте клуба было опубликовано сообщение о том, что руководство "Арсенала" приняло решение принять отставку 45-летнего специалиста.

"После матча с "Ахматом" Игорь Черевченко обратился к руководству клуба с просьбой об отставке, - сказал Аджоев. - Эта просьба была удовлетворена. Поражение во вчерашнем матче стало для нас пятым подряд в чемпионате, поэтому основания для такого решения есть".

"Не будем забывать, что именно с Игорем Черевченко в качестве главного тренера мы добились лучшего на данный момент результата в истории "Арсенала", заняв шестое место в чемпионате и завоевав путевку в Лигу Европы. Однако в спорте нельзя жить вчерашним днем, эти результаты уже история. На сегодняшний день ситуация другая. Именно поэтому и было принято соответствующее решение", - отметил он.

Также руководитель "Арсенала" отметил, что к матчу 26-го тура РПЛ с "Динамо" команду будут готовить главный тренер "Химика-Арсенала" Сергей Подпалый и главный тренер молодежной команды "Арсенала" Николай Ковардаев. "Игоря Черевченко мы благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - резюмировал собеседник агентства.

Черевченко возглавлял "Арсенал" с 2018 года. По итогам сезона-2018/19 тульский клуб под его руководством впервые в истории сумел пробиться в квалификацию Лиги Европы, в которой не сумел преодолеть второй отборочный раунд, уступив в двухматчевом противостоянии азербайджанскому "Нефтчи" (0:1, 0:3). Также он тренировал калининградскую "Балтику" и московский "Локомотив", с которым в 2015 году стал обладателем Кубка России, на тот момент специалист работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера.