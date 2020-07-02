ВФЛА не удалось в срок выплатить World Athletics штраф размером в $5 млн

Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. В случае невыплаты до 1 июля включительно размер штрафа должен увеличиться вдвое, а российские легкоатлеты с большой долей вероятности лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не сумела выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф размером в $5 млн. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

"На сегодняшний день, 2 июля, штраф в World Athletics не выплачен. Денежных средств у ВФЛА на выплату штрафа нет", - сказала Юхарева.

ВФЛА в срок по 1 июля включительно также должна была погасить задолженности, связанные с оплатой деятельности рабочей группы World Athletics по восстановлению, которую возглавляет норвежец Руне Андерсен. Сам Андерсен, как сообщал ранее ТАСС, намерен на заседании совета World Athletics, который пройдет с 29 по 30 июля, выступить с докладом о состоянии дел во ВФЛА.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.