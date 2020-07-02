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Летние олимпийские виды спорта

Чемпион Европы по волейболу Спиридонов подписал контракт с "Олимпиакосом"

Соглашение рассчитано на один год
Алексей Спиридонов Роман Кручинин/ТАСС
Описание
Алексей Спиридонов
© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский волейболист Алексей Спиридонов продолжит карьеру в греческом клубе "Олимпиакос". Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Соглашение между 32-летним волейболистом и греческой командой рассчитано на один год.

"Контракт подписал сегодня, в день рождения дочки, так что двойной праздник, - сказал Спиридонов. - "Олимпиакос" - самый титулованный клуб Греции, который всегда ставит самые высокие задачи. Постараюсь ему в этом помочь. Надеюсь, в августе смогу присоединиться к команде".

В прошедшем сезоне чемпионата России, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Спиридонов выступал за уфимский клуб "Урал". Ранее он также играл за казанский "Зенит", красноярский "Енисей", "Факел" из Нового Уренгоя и подмосковную "Искру". В составе "Зенита" Спиридонов по два раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат России.

Выступая за сборную России Спиридонов стал победителем чемпионата Европы 2013 года, а также два раза выиграл Мировую лигу (2011, 2013).

"Олимпиакос" 29 раз становился чемпионом Греции, что является рекордным показателем. Также волейболисты клуба из Пирея 16 раз выигрывали национальный кубок и дважды Суперкубок Греции. "Олимпиакос" два раз выходил в финал Лиги чемпионов (в сезоне-1991/92, 2001/02), но оба раза проигрывал.

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