World Athletics 2 июля сделает заявление по ситуации с невыплатой ВФЛА штрафа в срок

Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. В случае невыплаты до 1 июля включительно размер штрафа должен будет увеличиться вдвое, а российские легкоатлеты с большой долей вероятности лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе. Пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева заявила ранее ТАСС, что к утру 2 июля штраф не был выплачен.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена 2 июля сделать заявление по ситуации с невыплатой Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) в срок штрафа размером в $5 млн. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы World Athletics Николь Джеффри.

"Сегодня мы выступим с соответствующим заявлением", - ответила Джеффри на просьбу дать комментарий по задолженности ВФЛА и возможных последствиях для федерации в связи с невыплатой штрафа в срок.

ВФЛА в срок по 1 июля включительно также должна была погасить задолженности, связанные с оплатой деятельности рабочей группы World Athletics по восстановлению, которую возглавляет норвежец Руне Андерсен. Сам Андерсен, как сообщал ранее ТАСС, намерен на заседании совета World Athletics, который пройдет с 29 по 30 июля, выступить с докладом о состоянии дел во ВФЛА.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.