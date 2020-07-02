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Организаторы Мемориала Ромазана готовы к тому, что турнир может пройти без зрителей

Турнир должен пройти с 10 по 14 августа

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы хоккейного предсезонного турнира Мемориал Ромазана в Магнитогорске допускают, что соревнования могут пройти без зрителей. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

Турнир должен пройти с 10 по 14 августа. Помимо хозяев, в нем примут участие "Автомобилист", китайский "Куньлунь Ред Стар", "Амур" и "Сибирь". На данный момент губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим ограничений, согласно которому, в частности, отменены все массовые мероприятия.

"Интерес к турниру есть. Не исключаем, что придется сыграть без зрителей. Да, это большой минус - играть при молчаливых трибунах, но будут трансляции", - сказал Ласьков.

Мемориал Ромазана проходит с 1992 года. Наибольшее количество побед (14) в нем одержал "Металлург". Действующим победителем является "Трактор".

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