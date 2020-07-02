Майгуров заявил, что суммарный долг Союза биатлонистов России превышает 30 млн рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Долг Союза биатлонистов России (СБР) составляет более 30 млн рублей, из которых как минимум две трети (300 тыс. евро) организация задолжала Международному союзу биатлонистов (IBU). Об этом в четверг на пресс-конференции рассказал кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров.

"Наш долг перед IBU составлял около 500 тыс. евро. После окончания сезона он был скорректирован в минусовую сторону, потому что IBU удержит компенсацию, которая положена СБР по итогам сезона. Не буду конкретизировать сумму, говорить о том, насколько она уменьшилась, но даже с учетом этих компенсаций как минимум 300 тысяч остались", - сказал Майгуров.