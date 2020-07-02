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Зимние олимпийские виды спорта

Майгуров заявил, что суммарный долг Союза биатлонистов России превышает 30 млн рублей

Две трети от этой суммы организация задолжала Международному союзу биатлонистов
Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Долг Союза биатлонистов России (СБР) составляет более 30 млн рублей, из которых как минимум две трети (300 тыс. евро) организация задолжала Международному союзу биатлонистов (IBU). Об этом в четверг на пресс-конференции рассказал кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров.

"Наш долг перед IBU составлял около 500 тыс. евро. После окончания сезона он был скорректирован в минусовую сторону, потому что IBU удержит компенсацию, которая положена СБР по итогам сезона. Не буду конкретизировать сумму, говорить о том, насколько она уменьшилась, но даже с учетом этих компенсаций как минимум 300 тысяч остались", - сказал Майгуров.

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"Также СБР задолжал порядка 10 миллионов рублей своим партнерам, сотрудникам организации, спортсменам, которые не получили положенные призовые", - добавил он.

Внеочередная конференция СБР, на которой пройдут выборы президента и состава правления организации, пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Соперником Майгурова в борьбе за пост главы СБР является его действующий президенты Владимир Драчев.

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