Тренер Ласицкене сообщил, что спортсменка приступает к прыжковым тренировкам в манеже ЦСКА

"Сегодня мы начинаем технические тренировки в ЦСКА, - сказал Габрилян. - Перед тем как вернуться в манеж, Мария и я успешно прошли тестирование на коронавирус. Теперь намерены все лето тренироваться здесь".

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене переходит к следующему этапу подготовительных мероприятий к летнему сезону и начинает 2 июля прыжковые тренировки в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"Что касается участия Маши в соревнованиях, то мне сейчас трудно что-либо говорить в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России и в мире, от которой зависит спортивный календарь. Ну и ситуация вокруг получения нейтральных статусов должна окончательно проясниться", - добавил тренер.

Ранее Габрилян на своей страничке в "Инстаграме" заявил, что намерен сделать все, чтобы его спортсменка не пропустила вторую для себя Олимпиаду. Ласицкене, в 2015 году выигравшая чемпионат мира, не была допущена до участия в Играх-2016 в Бразилии из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.

Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. В случае невыплаты до 1 июля включительно размер штрафа должен будет увеличиться вдвое, а российские легкоатлеты с большой долей вероятности лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе. Пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева заявила ранее ТАСС, что к утру 2 июля штраф не был выплачен.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.