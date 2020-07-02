Майгуров заявил, что не допустит нападок на Логинова за его допинговое прошлое

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что не допустит нападок на чемпиона мира Александра Логинова, который подвергается критике со стороны иностранных соперников за использование эритропоэтина. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции.

Логинов после возвращения в спорт в 2016 году часто становится объектом нападок иностранных биатлонистов, которые не могут простить ему дисквалификацию за употребление ЭПО.