Майгуров не будет менять тренеров Каминского и Шашилова в случае избрания главой СБР

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Старшие тренеры мужской и женской сборных России по биатлону Юрий Каминский и Михаил Шашилов останутся на своих постах в случае избрания члена Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова на должность президента организации. Об этом Майгуров заявил журналистам во время пресс-конференции.

Внеочередная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Помимо Майгурова на пост президента СБР претендует действующий глава организации, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.