{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Майгуров не будет менять тренеров Каминского и Шашилова в случае избрания главой СБР

Внеочередная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках
Кандидат на пост главы СБР Виктор Майгуров Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Кандидат на пост главы СБР Виктор Майгуров
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Старшие тренеры мужской и женской сборных России по биатлону Юрий Каминский и Михаил Шашилов останутся на своих постах в случае избрания члена Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова на должность президента организации. Об этом Майгуров заявил журналистам во время пресс-конференции.

Внеочередная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Помимо Майгурова на пост президента СБР претендует действующий глава организации, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

На эту тему

"Эти тренеры были утверждены и правлением СБР, поэтому кардинальных решений по тренерскому штабу не предвидится, замены старших тренеров не будет. По ходу сезона мы можем подключить к работе того или иного специалиста, но кардинально ситуация не изменится. Вакансия главного тренера осталась вакантной, но мы на встрече с министром спорта договорились, что предложим кандидатуру после конференции", - сказал Майгуров.

Внеочередная выборная конференция СБР была созвана большинством членов правления СБР на фоне возникших разногласий с Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон. В связи с конфликтной ситуацией тренерский состав был пересмотрен, в итоге на должности старших тренеров были назначены Каминский и Шашилов. Пост главного тренера остается вакантным.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Александр Медведев: "Зенит" обыграл "Тамбов" без легкости, которую бы хотелось видеть
Клуб из Санкт-Петербурга добился победы со счетом 2:1
Читать полностью