ХК СКА рассчитывает, что легионеры присоединятся к тренировкам команды в середине июля

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА рассчитывает на то, что легионеры смогут присоединиться к тренировкам команды в середине июля. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров петербургского клуба Александр Медведев.

Предварительно сезон-2020/21 в КХЛ должен начаться 2 сентября. В составе СКА на данный момент пять легионеров: это вратарь Магнус Хелльберг (Швеция), защитник Лукас Бенгтссон (Швеция), а также нападающие Йоонас Кемппайнен (Финляндия), Миро Аалтонен (Финляндия) и Линден Вей (Канада).

"Пока согласование условий не завершилось. СКА занимается этим. Это срочный вопрос, мы бы хотели, чтобы в середине июля все могли полноценно тренироваться", - сказал Медведев.

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина. Плей-офф турнира был остановлен, когда были определены участники четвертьфиналов, среди которых был СКА. По решению КХЛ им было присвоено технически единое место 1-8.