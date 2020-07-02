Александр Медведев: "Зенит" обыграл "Тамбов" без легкости, которую бы хотелось видеть

"Зенит" в среду в Нижнем Новгороде обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. Голами в составе петербуржцев отметились иранский нападающий Сердар Азмун и аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони. Игра прошла на стадионе "Нижний Новгород" при пустых трибунах. Соответствующее решение было принято нижегородским Роспотребнадзором.

"Игра была непростая, так как "Тамбов" борется за каждое очко, - сказал Медведев. - Они, так же как и "Крылья Советов", за счет самоотдачи и движения создали немало проблем. "Зенит" в первый раз в этом сезоне играл без зрителей, было непросто найти в себе эмоции и страсть. В первом тайме "Зенит" выглядел солиднее, и Азмун смог забить блестящий гол, во втором тайме пришлось побороться за победу - хорошо, что вышедший на замену Ригони блестящим ударом вывел команду вперед и принес победу".

"Легкости, которую хотелось бы видеть, не было, но сейчас всем нелегко", - добавил гендиректор "Зенита", согласившись с мнением о том, что сейчас команде не до излишеств и важнее всего результаты.

Во встрече против "Тамбова" не смог отличиться выступающий за "Зенит" лучший бомбардир чемпионата России Артем Дзюба. Медведев отметил, что, несмотря на это, форвард принес команде немало пользы. "Да, с ним играют плотно, и бывает трудно освободиться от опеки. Но он отдал два голевых паса", - подчеркнул собеседник агентства.

"Зенит" после 25 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет 11 очков. Петербуржцы могут досрочно выиграть чемпионат России, если 5 июля на выезде обыграют "Краснодар", а "Локомотив" днем ранее на своем поле потеряет очки во встрече с "Сочи".