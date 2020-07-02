Этап чемпионата мира по мотокроссу пройдет на Кубани осенью

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по мотокроссу пройдет на территории спортивно-технического комплекса Всероссийского детского центра "Орленок" осенью. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК директор ВДЦ "Орленок", президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус.

Ранее этап в Краснодарском крае был перенесен на начало августа, но из-за пандемии коронавируса и проблем с перемещением спортсменов было принято решение провести его осенью.

"[Этап чемпионата мира] был перенесен на 1-2 августа, но мы видим, что к этому времени не все страны откроют сообщение между собой, - сказал Джеус. - Если не приедут большинство иностранных спортсменов, то какой это этап. Мы пока договорились с организаторами, они идут нам навстречу, это будет середина или конец октября или начало ноября".

Джеус также уточнил, что этап чемпионата мира должен пройти на базе "Орленка" уже в четвертый раз. В прошлом году на нем были представлены спортсмены из 40 стран мира, а сам этап был признан одним из лучших. Также на территории центра ранее были отменены сборы национальной сборной по мотокроссу. Их планируют провести до конца лета.