Агент Саморукова заявил, что хоккеист должен стать игроком ЦСКА в течение недели

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Агент защитника системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Дмитрия Саморукова Сергей Исаков ждет официального подтверждения о передаче прав на игрока в московский ЦСКА в течение недели. Об этом Исаков рассказал ТАСС.

Ранее генеральный менеджер "Эдмонтона" Кен Холланд заявил, что следующий сезон 21-летний хоккеист проведет в составе армейцев, после чего вернется в систему североамериканского клуба. Саморуков был выбран "Эдмонтоном" на драфте НХЛ 2017 года под общим 84-м номером, в его активе бронзовые награды молодежного и юниорского чемпионатов мира. Он является воспитанником школы ЦСКА, хоккеист не провел за основную команду ни одной игры, на протяжении трех сезонов он выступал в Хоккейной лиге Онтарио за "Гелф Сторм". В последнем сезоне он играл за фарм-клуб "Эдмонтона" "Бейкерсфилд" в Американской хоккейной лиге, набрал в 47 играх 10 (2 гола + 8 передач) очков.

"По Саморукову ждем официального подтверждения от "Эдмонтона". Все должно решиться в течение недели", - сказал Исаков.

13 июня Исаков сообщил ТАСС, что ЦСКА ведет переговоры с бывшим нападающим "Вашингтона" Брендоном Лайпсиком. "По Лайпсику ждем, некоторые моменты должны сойтись, чтобы его подписать. По поводу Лайпсика можно пока говорить только об устной договоренности. Юридически еще ничего не закреплено", - пояснил агент игрока.

8 мая "Вашингтон" выставил Лайпсика на драфт отказов за оскорбительные высказывания в адрес женщин и партнеров по команде, которые он сделал в частном групповом чате. Позднее скриншоты с сообщениями из этого чата попали в социальные сети. 26-летний канадский форвард провел в НХЛ 187 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 43 голевые передачи. До перехода в "Вашингтон" он выступал за "Торонто", "Вегас", "Ванкувер" и "Лос-Анджелес".