Болгарские врачи опасаются роста числа футбольных болельщиков, заразившихся коронавирусом

СОФИЯ, 2 июля. /ТАСС/. Врачи опасаются роста числа заразившихся коронавирусом после финального матча Кубка Болгарии по футболу. Об этом рассказал Болгарскому национальному телевидению представитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Тодор Кантраджиев.

В среду в финальном матче кубка страны пловдивский "Локомотив" в серии пенальти обыграл софийский ЦСКА, основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.

В связи с пандемией на трибуны софийского стадиона "Васил Левски" было допущено около 12 тыс. болельщиков, их строго предупредили о необходимости ношения защитных масок, которые раздавались при входе на стадион, и соблюдения социальной дистанции. Также их призывали равномерно распределяться на стадионе, который вмещает более 46 тыс. человек. За соблюдением санитарных ограничений на стадионе наблюдали глава Минздрава Кирил Ананиев и министр по делам молодежи и спорта Красин Кралев. Однако все требования санитарных властей были фанатами проигнорированы, частично рекомендации выполнили лишь футболисты, которые самостоятельно надевали на себя победные медали.

По итогам матча, по оценке медицинских экспертов, и в Софии, и в Пловдиве можно ждать роста числа заразившихся коронавирусом. "Медицинские последствия футбольного финала мы сможем оценить в ближайшие 10 дней. Болельщики на стадионе нарушили все санитарные правила, не сдерживая эмоций, они кричали и пели, вероятно, создавая при этом на трибунах своеобразный вирусный аэрозоль, неразумно было обниматься и целоваться. Всем болельщикам, которые были на финале Кубка Болгарии по футболу, мы рекомендуем в течение семи воздерживаться от встреч с пожилыми родственниками, с людьми с хроническими заболеваниями, ведь для этой категории граждан опасность заражения коронавирусом особенно высока", - сказал Кантраджиев.

Медики Болгарии за последние сутки выявили 165 новых случаев заражения. С начала пандемии в стране заболели 5 154 человека. Умерли за последние 24 часа два пациента с коронавирусом, всего зафиксировано 232 летальных исхода. Выздоровели 2 722 человека.

В настоящее время в Болгарии сохраняется режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который был продлен до 15 июля. Остаются обязательными соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок в закрытых общественных местах.