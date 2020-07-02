Медведева, Загитова и Щербакова не вошли в новые международные пулы допинг-тестирования

Олимпийская чемпионка Загитова объявила о приостановке карьеры незадолго до старта чемпионата России в середине декабря, двукратная чемпионка мира Медведева на декабрьском чемпионате России снялась с выступлений перед произвольной программой из за повреждения ботинка, Щербакова одержала победы на двух последних национальных первенствах, а на чемпионате Европы - 2020 стала второй после своей соотечественницы Алены Косторной.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Анна Щербакова не вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ISU.

В пулы тестирования ISU на сезон-2020/21 вошли 112 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека, из них 30 - россияне.

Из фигуристов в пулы были включены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (все - парное катание), Виктория Синицына и Никита Кацалапов (спортивные танцы), а также Алена Косторная, Андрей Мозалев, Александра Трусова и Камила Валиева (все - одиночное катание).

Вместе с неоднократными победителями чемпионатов мира по конькобежному спорту Павлом Кулижниковым и Денисом Юсковым в пулы также вошли Анна Чернова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Екатерина Шихова, Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Руслан Захаров. Из российских шорт-трекистов ISU взял под особый допинг-контроль Семена Елистратова, Екатерину Константинову и Софью Просвирнову.

В международные пулы допинг-тестирования ISU в сезоне-2019/20 входило 25 россиян, в их числе были Медведева и Загитова.