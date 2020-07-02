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Джокович сдал повторный тест на коронавирус, который дал отрицательный результат

Также отмечается, что отрицательный результат дал тест на коронавирус, который сдала жена серба Елена
Новак Джокович AP Photo/Adam Hunger
Описание
Новак Джокович
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 2 июля. Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серб Новак Джокович сдал повторный тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Об этом сообщает сербское издание Sport Klub.

23 июня Джокович, который участвовал в выставочном турнире в Хорватии, объявил, что заразился коронавирусом. Соревнования были ранее досрочно завершены из-за обнаружения коронавируса у других участников - болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича. В турнире принимал участие россиянин Андрей Рублев, который должен был сыграть в финале с Джоковичем. Российский теннисист 22 июня сообщил в Twitter, что у него коронавирус не обнаружен.

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Также отмечается, что отрицательный результат дал тест на коронавирус, который сдала жена Джоковича Елена. Предыдущие 10 дней супруги находились на самоизоляции.

На счету 33-летнего Джоковича 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Теги
ATPВлияние коронавируса на спорт
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