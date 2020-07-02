ХК "Барыс" перенес начало предсезонных сборов из-за карантина в Казахстане

ТАСС 2 июля. Казахстанский клуб "Барыс", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), перенес начало предсезонных сборов из-за карантина в стране. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Казахстане власти страны приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных ограничений с возможностью их продления или ужесточения.

"Хоккейный клуб "Барыс" сообщает о переносе старта предсезонных сборов всех команд клуба, - говорится в сообщении. - Запланированные на 3 июля сборы молодежного состава клуба также перенесены. Основной состав команды "Барыс" начнет предсезонный сбор по окончании двухнедельного карантина".

В прошлом сезоне КХЛ, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, "Барыс" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед оказался сильнее магнитогорского "Металлурга" - 4-1.